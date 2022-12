Notfallmäßige Stromausfälle in sechs Regionen - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im ukrainischen Energiesystem kommt es weiterhin zu erheblichen Stromausfällen. In diesem Zusammenhang wurden bereits Notstromausfälle in Kiew und fünf anderen Regionen eingeführt, teilte Ukrenergo am Montag, den 26. Dezember, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund erheblicher Schäden an den Hauptnetzen durch massive Angriffe von Eindringlingen zu Einschränkungen im Stromübertragungsnetz kommt.

„In den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkiw.ska, Lemberg und Kiew sowie in Kiew wurden inzwischen Notabschaltungen vorgenommen“, heißt es in der Erklärung.

Die Reparaturarbeiten an den durch neun massive feindliche Angriffe beschädigten Erzeugungsanlagen und Stromnetzen werden fortgesetzt. Aufgrund des Ausmaßes und der Komplexität der Schäden erfordert die Wiederherstellung der Ausrüstung und des Betriebs einer Reihe wichtiger Anlagen viel Zeit.

„Gleichzeitig sind wir uns der Absichten des Feindes und der Risiken wiederholter Angriffe auf Stromnetze und Kraftwerke bewusst. Wir müssen auf verschiedene Situationen vorbereitet sein und uns um die Bedürftigen kümmern. Wir sind für alle Szenarien und unter allen Bedingungen bereit, den Betrieb des Energiesystems wieder aufzunehmen“, fügte der Energiesektor hinzu.

Es wurde bereits berichtet, dass in der Ukraine ein Netz von Mini-Kraftwerken aufgebaut wird. Gasturbinen- und Gaskolbenkraftwerke erfordern keine besonderen menschlichen Eingriffe und keine Wartung.

