Die Nutzung von Wasser aus dem Dnjepr wurde in der Region Cherson eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Region Cherson hat ein Verbot für die Nutzung von Wasser aus dem Fluss Dnjepr verhängt, da durch die Explosion des Staudamms des Kraftwerks Kakhovskaya eine Notsituation entstanden ist. Dies teilte der Leiter der HVA Cherson Roman Mrochko am Samstag, den 10. Juni, per Telegram mit.

Er wies darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl von Haushalten, Abwasseranlagen und Siedlungsterritorien in der Gemeinde Cherson überflutet wurden.

„Die Folge: Das Wasser ist stark verschmutzt. Es gibt ein Verbot des Badens, des Tränkens von Tieren, der Wasseraufnahme, des Fischfangs im Dnjepr und in anderen Gewässern, an Orten mit Staunässe in den Siedlungen der Gemeinde Cherson“, – sagte Mrochko.