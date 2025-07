In Odessa sind Explosionen zu hören, die Stadt wird von Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 11. Juli hat das russische Militär Drohnen in der Ukraine eingesetzt. Während dieses Angriffs war in Odessa eine Explosion zu hören.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe und Dumskaya.

Heute Morgen meldete die ukrainische Luftwaffe, dass eine Gruppe von Angriffsdrohnen im Schwarzen Meer nahe Odessa gesichtet wurde.

Später meldete das Militär, dass die Luftabwehr der Stadt in Betrieb sei!

Wenige Minuten später berichteten Anwohner, dass inmitten des Drohnenangriffs eine Reihe von Explosionen in Odessa zu hören war.

Inzwischen ist bekannt, dass Drohnen die Stadt weiterhin angreifen.

Nächtlicher Angriff auf die Ukraine am 11. Juli

Zur Erinnerung: In der Nacht des 11. Juli verzeichneten Überwachungskanäle, dass eine kleine Anzahl von Drohnen von Russland in die Ukraine gestartet wurde

Vor diesem Hintergrund waren in Tschuhujiw, Region Charkiw, Explosionen zu hören. Ein weiterer russischer Angriff beschädigte ein Krankenhausgebäude. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Auch in Mykolajiw gab es Explosionen. In der Stadt brach in Folge eines Schahedi-Angriffs ein Feuer aus.

Darüber hinaus griff das russische Militär Charkiw an. Lesen Sie mehr über die Folgen des feindlichen Angriffs auf das Stadtzentrum in dem Artikel von RBK Ukrajina.