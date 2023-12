Partisanen zeigten den Bau einer Militäreinheit der Rosgvardia in Yevpatoria

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Krim-Guerillas, Mitglieder der Widerstandsbewegung ATESH, schlichen sich in die Baustelle einer Rosgvardia-Militäreinheit im vorübergehend besetzten Jewpatoria ein und veröffentlichten Fotos und Videos.

„ATESH-Agenten arbeiten auf der Baustelle der Rosgvardia-Militäreinheit in Jewpatoria. Im April 2023 wurde in Jewpatoria mit dem Bau einer Militäreinheit der Rosgvardia begonnen. Seitdem ist es uns gelungen, unsere Leute in den Bauprozess einzubinden. Ihre Aktionen zielen nicht nur auf die Weitergabe von Informationen ab, sondern auch darauf, Schwierigkeiten und Verzögerungen auf der Baustelle zu verursachen. Wir unternehmen maximale Anstrengungen, um die Raschisten und Komplizen des Putin-Regimes zu besiegen“, heißt es in der Nachricht im TG-Kanal der Widerstandsbewegung.

Wir erinnern daran, dass Agenten der Guerillabewegung Atesh das militärische Rekrutierungszentrum im russischen Tula infiltriert haben.

Hinzu kommt, dass die Guerilla das Hauptquartier einer unbekannten Einheit der Streitkräfte der Russischen Föderation im vorübergehend besetzten Jewpatoria auf der Krim gefunden hat. Es befindet sich auf dem Territorium einer noch unbekannten Militäreinheit der Invasoren.