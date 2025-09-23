Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Politico schreibt, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit der Fraktion der Diener des Volkes ankündigte, „bei jeder Wahl zu kandidieren, die nach dem Ende des Krieges stattfindet“. Die Frage der Wahlen wurde jedoch nicht wirklich erörtert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico und eigene Quellen.

So soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit den Dienern des Volkes in der vergangenen Woche seine Absicht bekundet haben, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Politico schrieb darüber unter Berufung auf ungenannte Abgeordnete, die an dem Treffen teilnahmen.

Sie sprachen mit dem westlichen Medienunternehmen „unter der Bedingung der Anonymität, aus Angst, sich den Zorn des Präsidenten zuzuziehen“.

** Die Quellen von RBK Ukrajina, die ebenfalls an dem Treffen mit dem Präsidenten teilnahmen, dementierten jedoch solche Gerüchte.* Ihnen zufolge wurde das Thema der Kandidatur von Selenskyj für die nächste Wahl bei dem Treffen überhaupt nicht angesprochen.

Wahlen und Krieg

Es ist erwähnenswert, dass das ukrainische Gesetz die Durchführung von Wahlen während des Kriegszustandes verbietet. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bürger auch die Idee von Wahlen in Kriegszeiten nicht unterstützt.