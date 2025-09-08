Der US-Präsident ist zuversichtlich, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Ende gebracht wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump ist unzufrieden mit der Situation in Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, glaubt aber, dass er gelöst werden wird.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Fox News

In einem Gespräch mit Journalisten sagte Trump, dass niemand härter gegen Russland vorgehe als er selbst. Der US-Präsident fügte außerdem hinzu, dass er mit der Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unzufrieden sei.

„Es hat mit der Gaspipeline zu tun, Sie wissen schon, Nord Stream 2 und viele andere Dinge. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin mit dieser ganzen Situation nicht zufrieden… Es geht uns nicht an, denn das sind nicht unsere Soldaten. Aber sie erleiden Verluste“, sagte Trump.

Nach Angaben des Chefs des Weißen Hauses lagen die Verluste zwischen der Ukraine und Russland früher bei 5.000 Soldaten, jetzt sind es 7.000 pro Woche. Zugleich glaubt er, dass der Krieg beendet werden kann.

„Das ist eine so schreckliche Verschwendung von Menschenleben. Also nein, ich bin nicht glücklich über das, was dort passiert, das kann ich Ihnen sagen. Ich glaube, dass wir das Problem lösen werden… wir werden es lösen. Ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, eine Lösung zu finden“, fügte er hinzu.

Es ist erwähnenswert, dass Trump seine Unzufriedenheit zum Ausdruck brachte, als er am Sonntagabend nach dem Beschuss der Ukraine gefragt wurde. Zu diesem Zeitpunkt standen das Gebäude des Ministerkabinetts und Wohnhäuser in Kiew in Flammen, als Folge des Angriffs.

Trump wiederholte auch, dass er sieben Kriege beendet habe, und im Fall der Ukraine hätte er das Gleiche gesagt, wenn es nicht eine Nuance gegeben hätte.

„Dieser (der Krieg in der Ukraine – Anm. d. Red.), würde ich sagen, könnte wahrscheinlich am einfachsten gelöst werden. Aber bei einem Krieg weiß man nie, worauf man sich einlässt“, so der US-Präsident abschließend.

Die USA sind bereit, den Druck auf den Kreml zu erhöhen