Putin ordnet an, den Russen beizubringen, wie man Drohnen mit Gewehren abschießt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat sein Verteidigungsministerium angewiesen, einen Kurs für Russen, sowohl Militärs als auch Freiwillige, vorzubereiten, in dem sie lernen sollen, wie man Drohnen mit Glattrohrwaffen abschießt.
Quelle: TASS-Propagandisten
Einzelheiten: Zu den Waffen mit glattem Lauf gehören vor allem Schrotflinten verschiedener Typen, darunter halbautomatische, ein-, zwei- und dreiläufige Gewehre, Pump-Action-Gewehre und austauschbare Läufe.
Putin wies außerdem an, bis zum 1. Oktober Maßnahmen zu ergreifen, um die Zeit zu verkürzen, die für die Lieferung von Tarnnetzen an die Frontlinie für die russischen Angreifer benötigt wird, und zu erwägen, Armeefahrzeuge für die Evakuierung von Verwundeten mit Drohnenabwehrgeräten auszustatten.
Der Kremlchef wies auch an, das Problem der Ärzte zu untersuchen, die ohne einen Militärdienstvertrag an die Front geschickt werden.
Um es kurz zu machen: Jeden Tag greifen Drohnen russische militärisch-industrielle Unternehmen, Unternehmen der Mikroelektronik und der elektronischen Ausrüstung, die für die russische Armee von strategischer Bedeutung sind, sowie Ölraffinerien an. So haben ukrainische Truppen in der Nacht zum 21. August die Novoshakhtynsky Oil Products Plant in der Region Rostow der Russischen Föderation angegriffen.
Forumsdiskussionen
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte haben übrigens mit dem Bus in Summe von Chmelnyzkyj bis Thüringen 40 Stunden gebraucht. Krass. Im Schnitt war ich da mit dem Auto 10h unterwegs“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„@Frank, tatsächlich kenne ich den Rest der Strecke Stryj, ist grundsätzlich auch in einem guten Zustand, bin die Strecke von Mukatschewo aus gefahren, ist ca 5 bis 6 Wochen her, aber eben bei Tag gefahren....“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Jedenfalls die Strasse von Lviv nach Süden war damals neu und einwandfrei. Da bin ich aber auch nicht weit gefahren, bis vor Stryj. Unten an Rumänien/Karpaten waren sie misserabel. Ist aber paar Jahre...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Das ist ja total ätzend! Ich bin noch unschlüssig wie ich morgen Abend ausreise, vermutlich wieder in Ustyluh/Zosin, da ich nach Italien fahren werde, habe mir überlegt, in der Ukraine bis an die ungarische...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte sind am WE über Lviv nach D mit dem Bus und standen von 21 bis 10 Uhr“
bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“
volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“
Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…
„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“