​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat sein Verteidigungsministerium angewiesen, einen Kurs für Russen, sowohl Militärs als auch Freiwillige, vorzubereiten, in dem sie lernen sollen, wie man Drohnen mit Glattrohrwaffen abschießt.

Quelle: TASS-Propagandisten

Einzelheiten: Zu den Waffen mit glattem Lauf gehören vor allem Schrotflinten verschiedener Typen, darunter halbautomatische, ein-, zwei- und dreiläufige Gewehre, Pump-Action-Gewehre und austauschbare Läufe.

Putin wies außerdem an, bis zum 1. Oktober Maßnahmen zu ergreifen, um die Zeit zu verkürzen, die für die Lieferung von Tarnnetzen an die Frontlinie für die russischen Angreifer benötigt wird, und zu erwägen, Armeefahrzeuge für die Evakuierung von Verwundeten mit Drohnenabwehrgeräten auszustatten.

Der Kremlchef wies auch an, das Problem der Ärzte zu untersuchen, die ohne einen Militärdienstvertrag an die Front geschickt werden.

Um es kurz zu machen: Jeden Tag greifen Drohnen russische militärisch-industrielle Unternehmen, Unternehmen der Mikroelektronik und der elektronischen Ausrüstung, die für die russische Armee von strategischer Bedeutung sind, sowie Ölraffinerien an. So haben ukrainische Truppen in der Nacht zum 21. August die Novoshakhtynsky Oil Products Plant in der Region Rostow der Russischen Föderation angegriffen.