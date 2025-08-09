FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Putin hat versucht, die Ukraine zu erobern, das war sein größter Fehler, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Der russische Diktator Wladimir Putin hat versucht, die Ukraine zu erobern. Das war sein größter Fehler, denn er hat beschlossen, die Ukrainer nicht zu berücksichtigen.

Das sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Rede.

„Putin hat nicht an unser Volk geglaubt, deshalb hat er diese hoffnungslose Entscheidung getroffen, zu versuchen, die Ukraine zu erobern. Das war sein größter Fehler – die Ukrainer zu ignorieren. Ich glaube an unser Volk, weil die Ukrainer stark sind, weil die Ukrainer das verteidigen, was ihnen gehört“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident betonte auch, dass viele Länder während des Krieges auf der Seite der Ukraine gestanden hätten.

„Selbst diejenigen, die auf der Seite Russlands stehen, wissen, dass es Böses tut. Natürlich werden wir Russland nicht für seine Taten belohnen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Das Treffen von Trump und Putin

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 177

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)27 °C  Ushhorod27 °C  
Lwiw (Lemberg)25 °C  Iwano-Frankiwsk27 °C  
Rachiw24 °C  Jassinja24 °C  
Ternopil26 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)27 °C  
Luzk26 °C  Riwne26 °C  
Chmelnyzkyj26 °C  Winnyzja27 °C  
Schytomyr24 °C  Tschernihiw (Tschernigow)24 °C  
Tscherkassy24 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)29 °C  
Poltawa27 °C  Sumy22 °C  
Odessa27 °C  Mykolajiw (Nikolajew)31 °C  
Cherson31 °C  Charkiw (Charkow)27 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)30 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk28 °C  
Luhansk (Lugansk)29 °C  Simferopol29 °C  
Sewastopol29 °C  Jalta28 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“