Putin hat versucht, die Ukraine zu erobern, das war sein größter Fehler, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Diktator Wladimir Putin hat versucht, die Ukraine zu erobern. Das war sein größter Fehler, denn er hat beschlossen, die Ukrainer nicht zu berücksichtigen.

Das sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Rede.

„Putin hat nicht an unser Volk geglaubt, deshalb hat er diese hoffnungslose Entscheidung getroffen, zu versuchen, die Ukraine zu erobern. Das war sein größter Fehler – die Ukrainer zu ignorieren. Ich glaube an unser Volk, weil die Ukrainer stark sind, weil die Ukrainer das verteidigen, was ihnen gehört“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident betonte auch, dass viele Länder während des Krieges auf der Seite der Ukraine gestanden hätten.

„Selbst diejenigen, die auf der Seite Russlands stehen, wissen, dass es Böses tut. Natürlich werden wir Russland nicht für seine Taten belohnen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

