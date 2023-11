Regen und Abkühlung: Meteorologen haben die Wettervorhersage aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntag, den 12. November, ist in einigen Regionen der Ukraine mit bewölktem Wetter und Regen zu rechnen. Vor allem in den nördlichen und zentralen Regionen wird es regnen. Dies meldet das ukrainische Hydrometeocenter.

Der Wind ist südwestlich mit einem Übergang in den westlichen und nördlichen Regionen zu nordwestlich, 9-14 m/s. Mögliche Böen von 15-22 m/s, in den südlichen, östlichen und zentralen Regionen des Landes starke Windböen von 25-30 m/s.

Die Lufttemperatur in den westlichen Regionen liegt bei +2…+7℃, in allen nördlichen Regionen bei +4…+9℃, im Rest des Landes bei +10…+15℃.

In den Karpaten – starker Schneefall, mancherorts Schneesturm, Windböen von 15-20 m/s, vereiste Straßen, Tagestemperaturen um 0℃.

In der Region Kiew und in der Hauptstadt wird bewölktes Wetter erwartet, Regen ist möglich. Der Wind ist südwestlich mit einem Übergang zu nordwestlich, 9-14 m/s, Böen von 15-20 m/s. Die Lufttemperatur in der Region ist +4…+9℃. In Kiew – +7…+9℃.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde im Oktober der monatliche Welttemperaturrekord erneut gebrochen. Der Oktober war der fünfte Monat in Folge mit rekordhohen globalen Temperaturen.