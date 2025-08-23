Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 22. August ereignete sich auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Siedlung Kalynove der Stadtgemeinde Kadiivka im Bezirk Altschewsk der Region Luhansk eine Explosion, bei der russische Soldaten getötet und Munition zerstört wurde.

Quelle: Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine fand die Detonation im Hof eines Hauses statt, in dem sich sechs russische Eindringlinge mit ihren Militärfahrzeugen aufhielten.

Nach Angaben des Geheimdienstes waren sie im Jahr 2022 an der Begehung von Kriegsverbrechen in Butschain der Region Kiew beteiligt.

In der Region Luhansk fungierten sie als mobile Luftabwehrgruppe, um eine in der Nähe des Hauses errichtete feindliche militärische Reparaturbasis vor Luftangriffen zu schützen.

Die Explosion zerstörte zwei feindliche Pickups mit Maschinengewehren, einen mit Munition beladenen UAZ „Buchanka“ und drei russische Angreifer. Zwei weitere Angreifer fuhren schwere „300“-Fahrzeuge.

Gleichzeitig berichtet das Main Intelligence Directorate nicht über eine Beteiligung an der Explosion.