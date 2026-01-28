In der Region Ternopil wurde eine Werkstatt aufgedeckt, die gefälschten Alkohol bekannter Marken herstellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden in der Region Ternopil haben eine unterirdische Fabrik zur Herstellung von Wodka-Produkten aufgedeckt.

Dies teilte die Nationale Polizei mit.

Der Organisator war ein 56-jähriger Einwohner der Region Ternopil, der die Produktion von gefälschtem Alkohol im Keller seines Hauses einrichtete. Er bezog vier Männer in seine Aktivitäten ein, die die Komponenten direkt mischten und das entstandene Surrogat in Glasbehälter abfüllten.

Nach dem Abfüllen des Produkts klebten die Komplizen Etiketten bekannter Marken auf die Flaschen und gefälschte Verbrauchssteuermarken auf den Hals. Die gefälschten Produkte wurden in Plastikboxen verpackt, so die Polizei.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Produkte in der Region verkauft wurden. Der Preis der Waren variierte und hing von der Marke der Fälschung ab. Nach operativen Informationen haben die Händler im Laufe von fast einem Jahr krimineller Aktivität mehr als 32.000 Flaschen Wodka verschiedener Marken mit gefälschten Verbrauchssteuermarken für insgesamt etwa 2 Millionen Hrywnja hergestellt und verkauft.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei bei den Tätern Werkzeuge zur Herstellung gefälschter Produkte, gefälschte Waren mit gefälschten Verbrauchssteuermarken, Mobiltelefone, Wechselunterlagen und Bankkarten.

Die Ermittler der Polizei haben den Komplizen eine Verdachtsanzeige zugestellt, sie werden für das Verbrechen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Zur Erinnerung: In der Region Wolhynien hat der SBU die illegale Herstellung und den Verkauf von gefälschten alkoholischen Getränken und Tabakwaren aufgedeckt.