Regionale Militärverwaltung: Cherson wurde von den Russen massiv angegriffen: 15 Bomben und Artillerie im Stadtzentrum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Freitagmorgen kam es in Cherson zu einem massiven Angriff russischer Invasoren mit Bomben und Artillerie, bei dem eine Frau verletzt und ein Kleinbus zerstört wurde.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin in den sozialen Medien

Direkte Ansprache: „Am Morgen haben die Russen Cherson massiv aus der Luft angegriffen. Innerhalb einer Stunde wurden etwa fünfzehn Bomben auf die Stadt abgeworfen.“

Einzelheiten: Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden bei den Angriffen ein Verwaltungsgebäude und neun Privathäuser beschädigt.

Es gab keine Informationen über Verletzte.

Außerdem beschoss das russische Militär gegen 08:30 Uhr den zentralen Teil von Cherson mit Artillerie.

Einer der feindlichen Einschläge traf ein Taxi. Das Fahrzeug wurde durch den „Treffer“ zerstört.

Eine 48-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt. Sie erlitt Verbrennungen im Gesicht, Prellungen, Explosionen und geschlossene Kopfverletzungen.

Eine Krankenwagenbesatzung brachte das Opfer in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus.