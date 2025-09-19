Die Richter haben keinen neuen Leiter des Verfassungsgerichts gewählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Frage der Wahl des Leiters des Verfassungsgerichts der Ukraine wird in einer der nächsten Sonderplenarsitzungen weiter behandelt.

Die Richter des Verfassungsgerichts der Ukraine haben es versäumt, in einer Sonderplenarsitzung den Leiter des Verfassungsgerichts der Ukraine zu wählen. Dies teilte der Pressedienst des Gerichts mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 18. September eine Sonderplenarsitzung des Verfassungsgerichts der Ukraine stattgefunden hat, in der das Gericht die Frage der Wahl des Leiters des Verfassungsgerichts der Ukraine behandelt hat. Das Gericht wird seine Überlegungen in einer der nächsten Sonderplenarsitzungen fortsetzen.

Da das Verfassungsgericht der Ukraine derzeit weder einen Vorsitzenden noch einen stellvertretenden Vorsitzenden hat, wird das Gericht von Olexander Petryshyn als leitender Person geleitet.