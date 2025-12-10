Russen beschädigten eine Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 10. Dezember die Region Odessa angegriffen, dabei wurde eine Infrastruktureinrichtung beschädigt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

„Die meisten feindlichen Ziele wurden von unseren Streitkräften der Luftabwehr zerstört. Es wurde jedoch ein Treffer auf ein Infrastrukturobjekt in einem der Bezirke verzeichnet“, stellte er fest.

Infolge des Treffers kam es zu einer lokalen Zerstörung mit anschließender Verbrennung eines Lagerhauses auf einer kleinen Fläche.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass es keine Verletzten gegeben habe und die kritische Infrastruktur normal funktioniere.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 10. Dezember die Luftverteidigungskräfte in der Region Odessa aktiv waren und sich der Bedrohung durch Dutzende von russischen Drohnen entgegenstellten. In der Nähe der Stadt Ananyev und des Dorfes Shiryaevo waren Explosionen zu hören.

Luftverteidigungskräfte neutralisierten 50 von 80 russischen Drohnen