Russen beschießen Region Donezk, sieben Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben Luftbomben auf die Region abgeworfen, Artillerie abgefeuert und Drohnen für Angriffe eingesetzt.

Die russischen Angreifer haben erneut bewohnte Gebiete in der Region Donezk beschossen. Mindestens sieben Zivilisten wurden verwundet, sagte Vadim Filashkin, Chef der örtlichen regionalen Militärverwaltung, am Samstag, den 21. Juni, auf Telegram.

„Die Russen warfen vier Fliegerbomben auf Semjonowka der Gemeinde Kramatorsk – verletzten drei Menschen, beschädigten 28 Privathäuser und zwei Autos“, schrieb er.

Belokuzminovka in der Gemeinde Konstantinovskyj geriet ebenfalls unter Beschuss – dort wurde eine Person verletzt und sechs Häuser beschädigt.

Iljinowka geriet unter Beschuss – eine Person wurde verletzt, ein Haus wurde beschädigt.

Zwei weitere Zivilisten wurden durch einen FPV-Drohnenangriff auf Pokrovsk verletzt.

„Es gibt keine sicheren Orte in Donetschyna! Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen auf! Evakuieren Sie rechtzeitig!“, forderte Filaschkin.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 15. Juni sechs Zivilisten in der Region Donezk getötet haben. Es wurden zahlreiche Schäden an Wohnungen, Infrastruktur, Industrieunternehmen und Lagerhallen verzeichnet.

