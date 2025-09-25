Russen greifen Motorroller mit Zivilisten in der Region Cherson an: zwei Männer getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russen haben einen Motorroller mit Zivilisten in der Region Cherson mit einer FPV-Drohne angegriffen und dabei zwei Männer getötet.

** Quelle:* Regionale Staatsanwaltschaft von Cherson

Wörtlich: „Den Ermittlungen zufolge schickten die Angreifer am 25. September 2025 gegen 05:00 Uhr morgens eine FPV-Drohne auf einen Motorroller, der in der Nähe des Dorfes Lwiw unterwegs war.

Infolge des Angriffs wurden zwei Männer im Alter von 68 und 45 Jahren, die auf diesem Fahrzeug unterwegs waren, getötet.“