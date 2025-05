Russen haben über Nacht 1.000 Soldaten und 158 Ausrüstungsgegenstände verloren, Ukrainische Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 25. auf den 26. Mai, haben die russischen Truppen an der Front 1.000 Soldaten, 4 Panzer und zwei Flugabwehrsysteme verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 26. Mai 2025 werden geschätzt auf

personal – etwa 981.850 (+1000) Menschen eliminiert;

Panzer – 10.858 (+4) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.641 (+8) Einheiten;

Artilleriesysteme – 28.320 (+51) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.397 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.171 (+2) Einheiten;

Flugzeuge – 372 Einheiten.

hubschrauber – 336 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 37.631 (+264) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.256 (+53) Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 49.843 (+92) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.902 Einheiten.

Russischer Raketen- und Drohnenangriff

In der Nacht zum Montag, den 26. Mai, griffen russische Terroristen die Ukraine mit Schahed-Kamikaze-Drohnen und Marschflugkörpern an. In den meisten Regionen des Landes wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Später am Morgen wurde der Alarm in der gesamten Ukraine wegen der Angriffe mit Marschflugkörpern aus strategischen Tu-95MS-Bombern erhöht.

In Kiew waren die ganze Nacht hindurch immer wieder starke Explosionen zu hören, als die Luftverteidigungskräfte feindliche Drohnen abschießen wollten.