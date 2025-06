Die Russen haben einen Artillerieangriff auf Kostyantynivka gestartet, es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Opfer war zum Zeitpunkt des Einschlags zu Hause – die russische Granate traf ein Wohngebäude.

Russische Truppen haben am 19. Juni die Stadt Kostyantynivka in Donetschyna beschossen. Bei dem Angriff wurde eine Person getötet. Dies berichtete der Leiter der MVA von Konstantinowka Sergej Gorbunow am Donnerstag, den 19. Juni.

„Am 19.06.2025 in der Zeit von 04:30 bis 05:30 Uhr gab es einen feindlichen Beschuss der Stadt Konstantinowka aus der Rohrartillerie. Zur Zeit werden 2 Treffer auf dem Territorium der Stadt festgestellt. Ein Zivilist wurde getötet… Ein Zivilist wurde verwundet. Er wurde an seinem Wohnort verwundet“, sagte der Leiter der MVA.

Er fügte hinzu, dass der Verstorbene zum Zeitpunkt des Einschlags zu Hause war – die Granate hatte ein Wohnhaus getroffen. Die Russen beschädigten auch die Fassaden von zwei weiteren Privathäusern.

Gorbunow wies darauf hin, dass die Gemeinde Kostjantyniwka auf der Liste der Gebietskörperschaften steht, die sich in einem Gebiet mit aktiven Kampfhandlungen befinden. Jeden Tag befinden sich die Siedlungen der Gemeinde in der Zone des hohen Risikos eines Beschusses durch die russischen Invasoren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen in Kostjantyniwka Drohnen auf zwei zivile Autos gerichtet haben, wodurch eine Person verletzt wurde.