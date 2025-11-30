Die Ukraine und Norwegen werden gemeinsam einheimische Drohnen produzieren, Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine und Norwegen werden gemeinsam einheimische Drohnen produzieren. Die Verteidigungsminister der beiden Länder haben das entsprechende Dokument unterzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Telegram-Nachricht des ukrainischen Verteidigungsministers Denys Schmyhal.

„Dies ist ein wichtiger Schritt, der es uns ermöglichen wird, unsere Fähigkeiten zu erweitern und die Verteidigung der Ukraine zu stärken“, sagte Schmyhal.

Ihm zufolge besteht der nächste Schritt darin, im Jahr 2026 schnell eine Pilotproduktionslinie zu errichten und parallel dazu an der weiteren Steigerung der Kapazität zu arbeiten.

„Die Ukraine wird ihre Erfahrungen und Innovationen mit Norwegen teilen. Im Gegenzug erhalten wir einen starken Produktionsstandort, der unsere Soldaten mit modernen Drohnen ausstattet, sowie eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit führenden norwegischen Institutionen“, fügte er hinzu.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Projekt ein Beispiel für die Zusammenarbeit ist, die die Ukraine mit ihren Partnern aufbaut: eine Zusammenarbeit, die die Verteidigungsfähigkeiten aller Länder der freien Welt stärkt.

Ukraine produziert Drohnen mit Partnern