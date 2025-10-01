Die Russen haben mehr als 900 Soldaten und Hunderte von Drohnen verloren: Der Generalstab hat die Daten für diesen Tag aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 30. September bis zum 1. Oktober, haben die Russen weitere 920 Soldaten an der Front verloren. Die ukrainischen Streitkräfte haben außerdem 13 Artilleriesysteme und 249 Drohnen zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 1. Oktober 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.111.480 (+920) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.223 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.294 (+3) Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.324 (+13) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.505 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.224 Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 346 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 65.552 (+249) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.790 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 63.274 (+33) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.979 Einheiten.

Lage an der Frontlinie