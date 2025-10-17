Die Russen haben Sumy mit einer korrigierten Fliegerbombe angegriffen: Es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch die Treffer wurden etwa 30 Fenster in benachbarten Wohngebäuden beschädigt, alle zuständigen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

Russische Angreifer haben am Freitagmorgen, den 17. Oktober, die Stadt Sumy angegriffen. In der Stadt wurden mehrere Stockwerke beschädigt, ein 56-jähriger Mann wurde verletzt. Darüber berichtete der amtierende Bürgermeister von Sumy Artem Kobzar auf seinem Telegram-Kanal.

„Heute Morgen hat der Feind mit gelenkten Luftbomben auf unsere Stadt eingeschlagen. Angegriffen wurde das Objekt der zivilen Infrastruktur – Nichtwohngebäude. Leider gibt es einen Verwundeten – einen 56-jährigen Mann. Die Sanitäter versorgen ihn mit der notwendigen Hilfe“, sagte der Beamte.

Ihm zufolge wurden durch die Treffer etwa 30 Fenster in den angrenzenden Wohnblöcken beschädigt, alle relevanten Dienste arbeiten vor Ort.

Wir erinnern daran, dass das russische Militär am 12. Oktober den Stadtteil Kovpakovsky von Sumy mit einer Drohne angegriffen hat. Infolge des Angriffs wurden Fensterscheiben in mehreren Hochhäusern eingeschlagen und ein Nichtwohngebäude beschädigt.