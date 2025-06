Russische Truppen greifen Zolochiv in der Region Charkiw an: 5 Menschen werden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 12. Juni griff die russische Armee das Dorf Zolochiv in der Region Charkiw an und verletzte 5 Menschen, darunter ein Kind.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw Oleh Synjehubow

** Direkte* Aussage: „Der Feind hat das Dorf Zolochiv mit einer gelenkten Fliegerbombe angegriffen. Bei dem Beschuss wurden 5 Menschen verletzt, darunter ein 11-jähriger Junge.

Die Rettungsdienste arbeiten am Ort des Angriffs. Die Ärzte leisten den Opfern jede notwendige Hilfe“.