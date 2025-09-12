In Sumy waren Explosionen zu hören: Drohnen wurden in der Region gesichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des 12. September waren in Sumy Explosionen zu hören. Die Region ist wegen feindlicher Drohnen teilweise in Alarmbereitschaft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Novyny und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

„In Sumy war das Geräusch einer Explosion zu hören“, heißt es in dem Bericht um 06:01 Uhr.

Wenig später eine weitere. Kurz zuvor hatte das Militär gemeldet, dass russische Kampfdrohnen im Nordosten der Region Sumy gesichtet worden waren.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Um 06:11 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Sumy, Saporischschja, Charkiw und Donezk.

Beschuss von Sumy