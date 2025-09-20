Russen schlagen in Tschernihiw zu: Verkehrsinfrastruktur beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 20. September haben russische Invasoren Tschernihiw mit Drohnen angegriffen. Die Verkehrsinfrastruktur wurde getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw, Dmytro Bryzhynskyj.

Ihm zufolge wurden ab 17:15 Uhr zwei feindliche Drohnen in der Stadt registriert.

„Die Verkehrsinfrastruktur wurde durch den Absturz der Drohnen beschädigt. Es gibt keine Verletzten“, stellte er später klar und fügte hinzu, dass immer noch Drohnen über der Stadt schweben.

Nach Bryzhynskys letztem Bericht wurde um 18:02 Uhr ein weiterer Treffer auf die Verkehrsinfrastruktur verzeichnet. Es gibt derzeit keine Verletzten.

Wo der Alarm angekündigt wurde