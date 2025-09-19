Russen verlieren fast 1,1 Millionen Soldaten im Krieg gegen die Ukraine, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 18. auf den 19. September, haben die Russen bei den Kämpfen gegen die Ukraine weitere 1.150 Soldaten verloren. Insgesamt belaufen sich die Verluste des Feindes auf fast 1,1 Millionen Menschen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes im Zeitraum vom 24. Februar 2022 bis zum 19. September 2025 werden wie folgt geschätzt

personal – etwa 1.099.530 (+1150) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.191 Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.278 (+1) Einheiten;

Artilleriesysteme – 32.896 (+17) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.492 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.218 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 422 Einheiten.

hubschrauber – 341 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 60.680 (+211) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.718 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 62.044 (+44) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.968 (+3) Einheiten.

Die Streitkräfte der Ukraine geben ukrainisches Territorium zurück