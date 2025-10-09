Die russische Armee hat in 24 Stunden mehr als 1000 Soldaten und 15 Artilleriesysteme verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 8. auf den 9. Oktober, hat die russische Armee an der Front 1.020 Soldaten und 72 Stück militärische Ausrüstung verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 9. Oktober 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.119.390 (+ 1.020) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.241 (+1) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.325 (+1) Einheiten;

Artilleriesysteme – 33.534 (+15) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.517 Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.225 Einheiten;

Flugzeuge – 427 Einheiten.

hubschrauber – 346 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 68.293 (+328) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.841

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 63.705 (+55) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.973 Einheiten.

Lage an der Front und russischer Beschuss

Seit Beginn des gestrigen Tages wurden 162 Kampfhandlungen an der Front verzeichnet. Die Russen üben in drei Bereichen den größten Druck auf die ukrainischen Streitkräfte aus.

Im September fügten die Verteidigungskräfte einer russischen Armeedivision allein im Sektor Novopavlivka große Verluste zu.

In der Nacht griff der Aggressor die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an. In Sumy gab es eine Reihe von Explosionen, glücklicherweise ohne Verletzte.