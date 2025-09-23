Die russische Armee hat Ukrposhta in der Region Odessa angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukrposhta-Niederlassung in Tatarbunary, Region Odessa, wurde am 23. September bei einem feindlichen Beschuss schwer beschädigt.

Dies teilte der Geschäftsführer des Unternehmens, Igor Smelyansky, mit.

Ihm zufolge wurde keiner der Mitarbeiter verletzt.

„Wir schließen derzeit die Untersuchung ab, damit wir entscheiden können, ob wir die beschädigte Filiale reparieren, eine neue modulare Filiale errichten oder nach einem anderen Standort suchen“, sagte er.

Smelyansky fügte hinzu, dass Ukrposhta die Kunden umgehend informieren wird, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

Zur Erinnerung:

In der Nacht des 28. August wurde eines der Büros von Ukrposhta in Kiew von einem feindlichen Angriff getroffen.

Am 10. September griffen die Russen das stationäre Büro von Ukrposhta in Novodonetsk in der Region Donezk an, das der Frontlinie am nächsten lag.