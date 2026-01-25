Russische Föderation greift Getreidehallen im Gebiet Tschernihiw mit Geranien an - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einem der Dörfer des Bezirks Tschernihiw wurden im Laufe des 24. Januar auf dem Gelände einer landwirtschaftlichen Genossenschaft mehrere Angriffe mit Geranien verzeichnet, so die örtlichen Behörden.

Quelle: Regionale Militärverwaltung Tschernihiw

Einzelheiten: Es wurde festgestellt, dass ein Getreidelagerschuppen Feuer fing. Fünf Lastwagen wurden beschädigt.

Zwei Explosionen ereigneten sich am späten Abend in Novhorod-Siwerskyj, wobei ein „Geraney“-Schlag in einem Wohngebiet einschlug. Die Häuser wurden beschädigt und ein Feuer brach aus.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 25. Januar griff der Feind mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen oder S-300-Raketen sowie 102 UAVs an. Die Luftwaffe meldete den Abschuss und die Vernichtung von 87 UAVs.