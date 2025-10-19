Die Russische Föderation hat die Region Tschernihiw fast 50 Mal beschossen: die Infrastruktur wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einige Siedlungen in der Gemeinde Semyonivska sind derzeit ohne Strom.

Im Laufe des vergangenen Tages beschossen russische Truppen die Region Tschernihiw 46 Mal, 17 Siedlungen wurden angegriffen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Wjatscheslaw Chaus am Sonntag, den 19. Oktober in Telegram.

„In den meisten Fällen handelt es sich um Angriffe durch FPV-Drohnen und Abwürfe von unbemannten Flugzeugen im Grenzgebiet“, stellte er fest.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden in dem Dorf der Gemeinde Snovska ein Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude beschädigt. Am Abend und in der Nacht griff eine Welle von russischen Angriffsdrohnen Prilutschtschina an, wodurch eine Infrastruktureinrichtung und das Gebäude der Feuerwehr- und Rettungseinheit beschädigt wurden.

„Gestern hat der Feind eine Stromanlage in der Grenzregion getroffen. Es stellte sich heraus, dass etwa 17 Tausend Abonnenten in den Bezirken Koryukiv und Novgorod-Seversky ohne Strom sind. Die meisten von ihnen wurden bereits wieder angeschlossen. Die Wiederherstellungsarbeiten gehen weiter“, sagte Chaus.

Derzeit sind noch Teile der Siedlungen der Gemeinde Semjoniwka ohne Strom. In der gesamten Region bleiben die stündlichen Abschaltungen in Kraft. Wir erinnern daran, dass am Abend des 15. Oktober russische Angriffsdrohnen eine Logistikanlage und ein mehrstöckiges Wohnhaus in Nishyn, Region Tschernihiw, getroffen haben. Die örtlichen Behörden meldeten auch Schäden an der zivilen Infrastruktur.