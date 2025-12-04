Stromausfälle in drei Regionen aufgrund von Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge von Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine kommt es in den Regionen Odessa, Donezk und Dnipro zu Stromausfällen.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

„Als Folge der Angriffe auf die Energieinfrastruktur sind seit heute Morgen mehr als 60.000 Verbraucher in der Region Donezk, mehr als 51.000 in der Region Odessa und 1.600 Verbraucher in der Region Dnipro ohne Strom“, heißt es in der Erklärung.

Stromtechniker arbeiten daran, die Stromversorgung in einem Notfall wiederherzustellen.

Zur Wiederholung:

Am Donnerstag, den 4. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine die Stromausfälle in Kraft treten. Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit 0,5 bis 3 Runden vor.