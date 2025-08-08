Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das föderale Haushaltsdefizit Russlands wächst weiterhin rasant.

Dies geht aus einer vorläufigen Schätzung des russischen Finanzministeriums hervor, berichtet die Moscow Times.

Im Juli stieg es um 1,2 Billionen Rubel und belief sich in den ersten sieben Monaten auf insgesamt 4,9 Billionen Rubel, was deutlich mehr ist als die geplante Summe für das gesamte Jahr (3,8 Billionen Rubel).

Laut der Veröffentlichung beliefen sich die Einnahmen im Juli auf 2,7 Billionen Rubel, aber die Ausgaben waren höher als üblich: 3,9 Billionen Rubel nach 3,2 Billionen Rubel im Juni.

Nach Ansicht von Ökonomen ist das viel, aber das russische Finanzministerium versichert, dass es das Geld planmäßig ausgibt: Nach dem sprunghaften Anstieg im Januar, als die Ausgaben um 64% höher waren als im Vorjahr, verlangsamte er sich und lag in den folgenden sechs Monaten nur noch 15% höher als im Zeitraum Februar bis Juli 2024.

In sieben Monaten gab der russische Haushalt 25,2 Billionen RUB gegenüber einem Plan von 42,3 Billionen RUB für das Jahr aus, aber die traditionelle Ausgabenspitze im Dezember steht noch bevor.

In sieben Monaten stiegen die russischen Haushaltsausgaben um 20,8%, während die Einnahmen nur um 2,8% zunahmen.

Um es kurz zu machen:

Die russische Zentralbank warnt, dass die Wirtschaft des Landes bis Ende 2025 nicht mehr wachsen könnte.

Es wird erwartet, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2026 in eine ausgewachsene Rezession eintritt.