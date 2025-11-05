Die russischen Verluste sind über Nacht um weitere 900 Soldaten gestiegen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die Verteidigungskräfte 900 russische Angreifer und 500 Waffen und militärische Ausrüstung der Angreifer neutralisiert.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 05.11.25 werden auf folgende Werte geschätzt

- Personal – etwa 1.145.670 (+900) Menschen,

- Panzer – 11.329 (+3) Einheiten,

- gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.535 (+3) Einheiten

- Artilleriesysteme – 34.273 (+24) Einheiten,

- Flugabwehrsysteme – 1.237 (+2) Einheiten,

- operative und taktische UAVs – 78.258 (+398) Einheiten,

- Fahrzeuge und Tankwagen – 66.574 (+70) Einheiten.

Die Daten werden derzeit aktualisiert.