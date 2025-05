Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland hat aufgrund der internationalen Sanktionen rund 450 Milliarden Dollar an Einnahmen aus seinem Energiesektor verloren.

Dies erklärte Oberstleutnant Joby Rimmer, leitender Militärberater der Ständigen Vertretung des Vereinigten Königreichs bei der OSZE, berichtet Ukrinform.

Er betonte, dass Russland mit der weiteren Eskalation des Konflikts immer schwerwiegendere wirtschaftliche Folgen für seine Bevölkerung hat.

„Der Leitzins in Russland ist auf 21% gestiegen, was auf eine tiefe finanzielle Instabilität hinweist. im Jahr 2025 werden 40% des russischen Haushalts für die Verteidigung aufgewendet. Zum ersten Mal seit der Sowjetära übersteigen die Verteidigungsausgaben die Sozialausgaben. Zwei Drittel der liquiden Mittel des Nationalen Wohlfahrtsfonds sind bereits aufgebraucht. Aufgrund der internationalen Sanktionen hat Russland rund 450 Milliarden USD an Einnahmen aus dem Energiesektor verloren", sagte Rimmer.

Seiner Meinung nach zeigt eine solche Politik, dass der Kreml den Krieg absichtlich über das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung stellt.

Um es kurz zu machen:

Die russischen Behörden bereiten sich darauf vor, die Gaspreise für die Industrie drastisch zu erhöhen, um die Verluste von Gasprom zu decken, das nach der vollständigen Invasion in der Ukraine den Großteil seiner Exporte verloren hat.