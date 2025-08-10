Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Geopolitische Risiken, die früher die Notierungen um mehrere Dollar „nach oben gezogen“ haben, haben heute fast keinen Einfluss mehr auf die Preise.

Russland bereitet sich auf einen Rückgang des Ölpreises auf 40 Dollar pro Barrel vor, und zwar aufgrund des Überangebots, der Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der erhöhten Ölproduktion der OPEC+-Länder. Dies berichtete der Auslandsnachrichtendienst der Ukraine am Sonntag, den 10. August.

Laut dem Bericht des russischen Fonds Roscongress könnten die Weltölpreise Ende 2025 – Anfang 2026 auf 40-50 $ pro Barrel fallen. Der Geheimdienst erinnerte daran, dass ein Barrel derzeit 66-68 $ kostet, der Markt aber einen „neuen Preiskrieg“ erlebt.

„Das OPEC+-Ölabkommen bekommt Risse: Saudi-Arabien erhöht die Ölproduktion, was zu einem Überangebot führt. Auch die Schieferölexporteure melden sich zu Wort, da sie die Bohrungen trotz des Preises rasch erhöhen“, erklärte der SVRU.

Darüber hinaus wird zusätzlicher Druck auf den Markt durch die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft sowie durch das Wachstum der Ölexporte aus Brasilien, Guyana und Norwegen ausgeübt. Die geopolitischen Risiken, die früher die Notierungen um mehrere Dollar nach oben gezogen haben, haben jetzt fast keine Auswirkungen mehr auf die Preise. Infolgedessen wächst das Ölangebot in der Welt schneller als die Nachfrage.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Steuern auf Öl im letzten Monat um fast 33% auf 710,4 Milliarden Rubel gesunken sind.