Russland hat erklärt, dass es Telegram für seine Streitkräfte im Krieg in der Ukraine nicht sperren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat beschlossen, Telegram für seine Soldaten in der Ukraine nicht zu blockieren, damit diese ihre Aktionen koordinieren können.

Russische Regierungsbeamte haben beschlossen, die Nutzung des Messengers Telegram für die Invasoren im Kriegsgebiet in der Ukraine nicht einzuschränken, den die Invasoren zur Koordinierung ihrer Aktionen, zur Übermittlung von Koordinaten und zur Verfolgung von Drohnen nutzen können.

Quelle: Propagandisten von „RIA Novosti“ unter Berufung auf den Leiter des Ministeriums für digitale Transformation der Russischen Föderation, Maksut Shadayev

Direktes Zitat: „Es wurde beschlossen, die Nutzung von Telegram im Gebiet der Sondermilitäroperation (so bezeichnen die Russen den Angriffskrieg gegen die Ukraine – Anm. d. Red.) derzeit nicht einzuschränken.“

Was zuvor geschah:

Zuvor hatte die öffentliche Plattform „Baza“ berichtet, dass Russland Telegram ab dem 1. April vollständig blockieren könnte. „Roskomnadzor“ hat dies weder bestätigt noch dementiert.

Der Kreml gibt keine klare Antwort bezüglich der Sperrung. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow liegt die Situation um Telegram und andere Plattformen in der Zuständigkeit von Roskomnadzor. „Der Kreml befasst sich weder mit der Sperrung von Telegram noch anderer Plattformen. Damit befasst sich Roskomnadzor“, erklärte er. Gleichzeitig ist laut Bloomberg der Angriff der russischen Behörden auf Telegram zu weit gegangen und hat Kritik und Kommentare aus unerwarteten Quellen hervorgerufen, darunter von Invasoren, die Telegram für die Kommunikation in den Schützengräben nutzen, von kriegsbefürwortenden Bloggern und von regionalen Beamten.