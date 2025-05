Russland führt einen Luftangriff in der Region Sumy durch: eine Familie mit einem Teenager wird verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute hat der Feind in der Region Sumy einen Luftangriff auf das Gebiet der Gemeinde Ochtyrka durchgeführt. Dabei wurden drei Menschen verwundet.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die Militärverwaltung der Region Sumy und die Staatsanwaltschaft der Region Sumy auf Telegram.

Drei Menschen, darunter ein Minderjähriger, wurden bei einem Luftangriff auf die zivile Infrastruktur der Gemeinde verletzt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bezirks Ochtyrka warfen russische Truppen am 27. Mai gegen 11:20 Uhr eine gelenkte Luftbombe auf eine zivile Einrichtung in der Gemeinde ab.

Ein 44-jähriger Mann, seine 41-jährige Frau und seine 17-jährige Tochter, die in einem Auto unterwegs waren, wurden dabei verletzt.

Nach Angaben der Militärverwaltung der Region Sumy wurden mehrere Autos beschädigt. Das Ausmaß des Schadens und die Zahl der Opfer werden derzeit ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass eine Voruntersuchung zu den Kriegsverbrechen eingeleitet worden sei.

Die Staatsanwälte dokumentieren zusammen mit der Polizei die Folgen des Beschusses.

Russischer Angriff auf Sumy

Zur Erinnerung: Am 14. Mai wurden mehrere Regionen der Ukraine wegen der Gefahr eines russischen Raketenangriffs in Luftalarm versetzt. Während des Alarms kam es in Sumy zu einer Explosion.

Später sagte der amtierende Bürgermeister von Sumy, Artem Kobzar, dass die Explosion durch einen russischen Angriff auf eine industrielle Infrastrukturanlage verursacht wurde.

Gleichzeitig meldete die regionale Militärverwaltung von Sumy, dass es bei dem Angriff Tote gegeben habe.

Zur Erinnerung: Am 6. Mai griffen die Angreifer einen Vorort von Sumy mit einer ballistischen Rakete an. Drei Menschen wurden getötet, darunter ein Kind. Acht weitere Menschen wurden verletzt, darunter vier Kinder.