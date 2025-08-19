Russland feuert zwei Iskander-Raketen auf Slowjansk ab: Es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben zwei Raketen auf Slowjansk abgefeuert. Es gibt eine verletzte Person.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Stadtpolizei von Slowjansk.

Am Abend des 18. August haben russische Truppen einen Raketenangriff auf Slowjansk in der Region Donezk abgefeuert.

Gegen 21:00 Uhr wurden zwei Iskander-M-Raketen registriert, die in der Industriezone des Stadtteils Lesnyi einschlugen.

Nach Angaben von Lyakh wurde eine Zivilistin bei dem Angriff verletzt. Sie befindet sich im Krankenhaus, die Ärzte schätzen ihren Zustand als mittelschwer ein.

Foto: Der Feind hat Slowjansk mit zwei Iskander-M-Raketen getroffen (t.me/slv_vca)

„Sie wird derzeit mit allen notwendigen Hilfen versorgt“, sagte Lyakh.

Außerdem hörten die Einwohner von Slowjansk in der Nacht die Geräusche von „Schahed“ Kamikaze-Drohnen, die von außerhalb der Stadt angriffen.

Angriff auf Slowjansk