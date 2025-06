Russland greift eine Feuerwache des staatlichen Rettungsdienstes in der Region Cherson an: drei Retter werden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat eine Feuerwache in der Region Cherson angegriffen. Drei Rettungskräfte wurden verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Militärverwaltung der Stadt Cherson.

In Bilozerka, Region Cherson, haben russische Angreifer eine Feuerwache angegriffen, indem sie Sprengstoff von einer Drohne abwarfen.

Drei Mitarbeiter des staatlichen Rettungsdienstes wurden bei dem Angriff verletzt.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Cherson sind die Verwundeten 24, 31 und 38 Jahre alt. Sie alle erlitten Prellungen, Explosionen und geschlossene Kopfverletzungen. Zwei von ihnen haben auch Schrapnellwunden erlitten.

Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt werden.

Russische Angriffe auf Cherson

Die russischen Truppen greifen Cherson und die umliegenden Gemeinden fast täglich mit Artillerie und Angriffsdrohnen an. Am 15. Juni zum Beispiel traf der Feind drei Zivilisten. Die Opfer wurden schwer verletzt und befinden sich im Krankenhaus.

Auch am 11. Juni wurden zwei Zivilisten in Cherson durch den regelmäßigen Beschuss durch russische Truppen verletzt. Wie die regionale Militärverwaltung von Cherson mitteilte, griffen die Angreifer gegen 04:00 Uhr den Bezirk Shumensky an. eine 85-jährige Frau erlitt eine Sprengstoffverletzung und eine Schrapnellwunde am Arm.

Darüber hinaus griffen die Russen am 17. April einen Krankenwagen in Cherson an, wobei ein Sanitäter und ein Fahrer durch den Beschuss verwundet wurden.