Russland greift Saporischschja und die Region Saporischschja mit Fliegerbomben an: erste Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des Sonntags, 7. Dezember, hat die russische Armee Saporischschja und die Region Saporischschja angegriffen. Der Feind setzte eine gelenkte Luftbombe ein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow und die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Gegen 10:00 Uhr meldete Fedorow die Bedrohung der Region durch gelenkte Fliegerbomben. Zur gleichen Zeit kündigte auch die russische Luftwaffe den Abwurf von gelenkten Luftbomben an.

Später wurden Explosionen in der Region Saporischschja gemeldet.

„Der Feind greift die Region Saporischschja an. Mindestens drei Angriffe. Informationen über die Schäden und Opfer werden gerade geklärt. Bleiben Sie an sicheren Orten, bis der Luftangriffsalarm aufgehoben wird“, schrieb Fedorow.

Später postete er auch ein Foto, das Rauchsäulen zeigt. Um 10:40 Uhr waren noch keine Schäden oder Verletzten gemeldet worden.

Beschuss am 7. Dezember

In der Nacht griffen russische Truppen erneut ukrainisches Territorium an und konzentrierten den Hauptangriff auf Krementschuk in der Region Poltawa.

Nach Angaben der Luftwaffe schoss der Feind insgesamt 246 Luftziele ab, darunter