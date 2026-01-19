Russland greift Slowjansk zum zweiten Mal mit einer gelenkten Fliegerbombe an: eine Person wird getötet und mehr als 20 Häuser werden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben 4 Bomben in Slowjansk abgeworfen: eine Frau wurde getötet, ein Mann wurde verwundet und mindestens 23 Häuser wurden beschädigt.

Bei einem russischen Angriff auf Slowjansk mit vier gelenkten Luftbomben wurde eine Frau getötet, ein weiterer Mann verwundet und Häuser beschädigt.

Leiter der städtischen Militärverwaltung Vadym Lyakh auf sozialen Medien, Slowjansk, Ukraine

*:* „Heute, am 19. Januar, hat der Feind die Stadt zum zweiten Mal mit vier gelenkten Luftbomben angegriffen“.

*:* Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt, Vadym Liakh, wurde bei dem Beschuss, der gegen 11.00 Uhr stattfand, ein Mann verwundet. Eine Frau wurde getötet.

Mindestens 23 Privathäuser, Lagerhäuser und ein Auto wurden ebenfalls beschädigt.

*:* Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Donezk haben die Russen seit dem 19. Januar in nur 24 Stunden 9 Mal auf Siedlungen in der Region Donezk geschossen. 423 Menschen wurden von der Frontlinie evakuiert, darunter 55 Kinder.