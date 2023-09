Russland hat mehrere Gruppen von Drohnen in der südlichen Ukraine gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntagabend haben die Russen mehrere Gruppen von Kampfdrohnen in Richtung der südlichen Regionen der Ukraine gestartet.

Quelle: Ukrainische Luftwaffe

Übersetzung: „Der Feind hat mehrere Gruppen von Angriffsdrohnen aus dem Gebiet des Übungsplatzes Chauda (Krim) in Richtung der südlichen Regionen gestartet.

Anzeige: Es ist möglich, in der Richtung, in die sich die Angriffsdrohnen bewegen, Alarm zu schlagen. Im Falle eines Luftangriffsalarms gehen Sie in Deckung!“

Details: Später verkündete die Luftwaffe einen Raketenalarm in den Regionen Donezk, Dnipro und Saporischschja und eine Bedrohung durch feindliche Drohnen in den Regionen Mykolajiw und Cherson.

Später wurde bekannt, dass die Luftabwehr in der Region Mykolajiw operierte.