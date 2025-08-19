Russland sagt, dass es die Gespräche mit der Ukraine "nicht aufgibt", aber Bedingungen stellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland gibt die Verhandlungen mit der Ukraine nicht auf, stellt aber seine eigenen Bedingungen. Alle Kontakte, an denen Spitzenbeamte beteiligt sind, sollten „so sorgfältig wie möglich vorbereitet werden“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Lawrow, der von RIA Novosti zitiert wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender Russia 24, dass Moskau „keine Form der Arbeit an der Lösung des Ukraine-Konflikts aufgibt“ – „weder bilateral noch trilateral“.

Gleichzeitig betonte Lawrow, dass alle Kontakte, an denen Spitzenbeamte beteiligt sind, „so sorgfältig wie möglich“ vorbereitet werden sollten.

Er fügte hinzu, dass ohne „Respekt für die Sicherheit Russlands“ und die Einhaltung der „Rechte der Russen in der Ukraine“ keine langfristigen Vereinbarungen diskutiert werden können.

Trilaterales Treffen zwischen Selenskyj, Trump und Putin