Russland hat den ukrainischen Energiesektor massiv angegriffen: Es gibt Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 3. Oktober hat Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst des Energieministeriums.

„In der vergangenen Nacht hat der Feind mit Raketen und Drohnen eine Reihe von Energieanlagen in mehreren Regionen angegriffen, darunter Einrichtungen der Gasübertragungsinfrastruktur“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass Rettungskräfte und Energietechniker derzeit vor Ort arbeiten, um die Folgen zu beseitigen und die Situation so schnell wie möglich zu stabilisieren.

Gleichzeitig berichtet Sumyoblenergo, dass die Bezirke Konotop (teilweise) und Shostka in der Region Sumy aufgrund russischer Angriffe auf kritische Infrastrukturen ohne Strom sind.

Zur Wiederholung:

Am 2. Oktober hat die russische Armee die Regionen Donezk, Charkiw, Saporischschja, Sumy und Cherson aus der Luft angegriffen, wobei ein Mensch getötet und 16 weitere verletzt wurden.