Russland verbreitet Fake News über "Provokationen mit giftigen Substanzen" in der Region Donezk: CPC dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Zentrum für Desinformationsbekämpfung erklärte, dass russische Medien eine weitere Fälschung über die angebliche Vorbereitung von „Provokationen“ der Ukraine mit gefährlichen Substanzen in der Kampfzone in der Region Donezk verbreiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Nach Angaben des CPC veröffentlichen russische Propaganda-Ressourcen Berichte über „giftige Substanzen, die in Wasser und Lebensmittel eingepflanzt werden“, getarnt als Lebensmittel aus russischer Produktion.

Foto: Screenshot einer russischen Fälschung (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd) Das Zentrum betonte, dass solche Informationen nicht der Wahrheit entsprechen und ein typisches Beispiel für Informationsmanipulation sind, die darauf abzielt, die Verantwortung für mögliche Folgen auf die ukrainischen Verteidigungskräfte abzuwälzen.

„Diese Berichte haben nichts mit der Realität zu tun und sind ein typisches Beispiel für Manipulationen, um Russlands aggressive Aktionen zu rechtfertigen und ein Informationsalibi für seine eigenen Kriegsverbrechen zu schaffen“, so die Agentur in einer Erklärung.