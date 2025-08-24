Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Orden wurde auch dem US-Evangelisten und Pastor Mark Burns verliehen, der von den Massenmedien als persönlicher geistlicher Berater von Donald Trump bezeichnet wird.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Sonderbeauftragten des Präsidenten der Vereinigten Staaten für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, den Verdienstorden ersten Grades verliehen. Dies wurde durch die Übertragung der Feierlichkeiten anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine am Sonntag, den 24. August bekannt.

Der Verdienstorden des I. Grades wurde außerdem dem schwedischen Verteidigungsminister Paul Johnson verliehen.

Wir erinnern daran, dass Keith Kellogg am 24. August in der Ukraine eintraf und an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag auf dem Sofia-Platz in Kiew teilnahm.

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump der Ukraine zum Unabhängigkeitstag gratuliert hat.