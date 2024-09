Selenskyj kommentierte die Situation in der Nähe von Pokrowskoje

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident hat sich zu Gerüchten geäußert, dass die Offensive der russischen Armee in Richtung Pokrowskoje gestoppt wurde.

Die Lage in Richtung Pokrowskoje habe sich in den letzten Tagen „verbessert“, aber man müsse die Stabilisierung abwarten. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit den ukrainischen Medien, das am Samstag, den 7. September, im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

„Die Situation dort (in Richtung Pokrowsk – Anm. d. Red.) ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich bin den Soldaten dankbar, und vor der Abreise von etwa drei oder vier Tagen war die Situation bereits besser. Wir haben all diese Details dreimal mit Syrskyj besprochen, deshalb möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Wenn sich dort alles stabilisiert, so Gott will, werden wir darüber sprechen“, sagte der Staatschef.

Wir erinnern daran, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj am 5. September sagte, dass es den ukrainischen Truppen gelungen sei, den Vormarsch der Russen in Richtung Pokrowski zu stoppen.

In den letzten 24 Stunden wurden 187 militärische Zusammenstöße mit russischen Truppen an der Front verzeichnet, wobei der Feind am aktivsten in den Richtungen Pokrowskij und Kurachowskij vorrückte.