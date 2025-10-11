Selenskyj nannte die Ergebnisse des Gesprächs mit Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident und sein amerikanischer Amtskollege sprachen über die Möglichkeiten zur Stärkung unserer Luftverteidigung und über entsprechende Abkommen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einzelheiten des Gesprächs mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump bekannt gegeben. Dies teilte das ukrainische Staatsoberhaupt am Samstag, den 11. Oktober auf seinem Telegram-Kanal mit.

Der ukrainische Staatschef bewertete das Gespräch als gut und sehr produktiv.

„Ich habe Präsident Trump zu dem Erfolg und dem Abkommen für den Nahen Osten gratuliert, das er wirklich vorgelegt hat, und das ist ein starkes Ergebnis. Und wenn der Krieg in dieser Region gestoppt werden kann, können definitiv auch andere Kriege gestoppt werden, einschließlich dieses russischen Krieges“, so seine Botschaft.

Er habe Trump auch über die russischen Angriffe auf unseren Energiesektor unterrichtet, sagte er.

„Ich bin dankbar für die Bereitschaft, uns zu unterstützen. Wir haben über Möglichkeiten zur Stärkung unserer Luftverteidigung gesprochen und über die Vereinbarungen, die wir dazu vorbereiten. Es gibt gute Optionen, starke Ideen, wie wir uns wirklich stärken können.

Wir brauchen die Bereitschaft der Russen, sich auf eine echte Diplomatie einzulassen. Durch Stärke kann dies sichergestellt werden“, fasste Selenskyj zusammen.

Zuvor hatte der Leiter des Präsidialamts Andrij Jermak berichtet, dass Selenskyj und Trump am Samstag, den 11. Oktober, ein Gespräch geführt haben.