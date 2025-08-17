Selenskyj sprach vor dem Treffen mit Trump mit Partnern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Kommunikation des Präsidenten der Ukraine mit den Partnern der Koalition der Willigen dauerte etwa 2,5 Stunden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Partner haben am Vorabend des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Washington ein Online-Gespräch geführt. Dies berichtet Radio Liberty unter Berufung auf den Pressesprecher des Präsidenten der Europäischen Kommission.

Die Kommunikation des Staatsoberhauptes mit den Partnern der Koalition der Willigen dauerte etwa 2,5 Stunden.

„Die Gespräche konzentrierten sich auf Schlüsselthemen wie die Notwendigkeit, das Morden in der Ukraine zu stoppen, die Verpflichtung, den vollen Druck auf Russland durch Sanktionen aufrechtzuerhalten, das Prinzip, dass die Ukraine über ihr Territorium entscheidet, und das äußerst wichtige Thema robuster Sicherheitsgarantien, die die vitalen Interessen der Ukraine und Europas schützen“, teilte die Europäische Kommission mit.

Nach Angaben der Massenmedien hat Selenskyj das Gebäude der Europäischen Kommission bereits verlassen und sich auf den Weg zum Flughafen gemacht, von wo aus er nach Washington fliegen wird.

Wir erinnern Sie daran, dass Selenskyj am 18. August mit dem US-Präsidenten zusammentreffen wird. Der amerikanische Staatschef hat den ukrainischen Präsidenten ins Weiße Haus eingeladen, nachdem er sich in Alaska mit dem russischen Diktator Wladimir Putin getroffen hat.

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs werden sich mit Selenskyj zu einem Treffen mit Trump im Weißen Haus treffen. Dazu gehören die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der finnische Präsident Alexander Stubb, der französische Präsident Emmanuel Macron und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.