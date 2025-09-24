Selenskyj traf sich mit dem Fürsten von Monaco und dem König von Spanien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zielensky betonte, dass es für alle auf dem europäischen Kontinent wichtig sei, vereint zu bleiben und Partnerschaften auszubauen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich mit König Felipe VI von Spanien und mit Fürst Albert II von Monaco. Darüber berichtete Selenskyj im sozialen Netzwerk X.

„Spanien hilft der Ukraine in vielen Bereichen: humanitär, militärisch, wirtschaftlich. Das Wertvollste ist, dass dies eine aufrichtige und produktive Unterstützung ist. Ich danke Ihnen für die echte Solidarität mit unserem Volk“, betonte Selenskyj.

Bei einem Treffen mit Fürst Albert II. von Monaco bedankte sich der Präsident für die Unterstützung der Ukraine.

Er wies darauf hin, dass es für alle auf dem europäischen Kontinent wichtig ist, vereint zu bleiben und Partnerschaften auszubauen, die dazu beitragen, die Sicherheit und Stabilität in Europa zu stärken.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj sagte, er habe Gespräche mit dem angolanischen Präsidenten João Lourenço geführt und die Hoffnung auf eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen geäußert.

Selenskyj hatte ein Treffen mit dem Präsidenten der Republik Südafrika Cyril Ramaphosa. Sie besprachen die notwendigen Schritte, um den Krieg mit der Russischen Föderation zu beenden und Frieden zu erreichen.