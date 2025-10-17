Selenskyj traf sich mit dem Patriot-Hersteller in den USA: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während seines Besuchs in den Vereinigten Staaten hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Vertretern des amerikanischen Rüstungskonzerns Raytheon getroffen, der Patriot-Flugabwehrraketensysteme herstellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegrampost des Präsidenten.

Nach Angaben von Selenskyj informierte er seine Partner während des Treffens über die Situation an der Front und die Intensivierung der russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur.

Die Parteien besprachen die Produktionskapazitäten des Unternehmens, mögliche Bereiche der Zusammenarbeit zur Stärkung des ukrainischen Luftverteidigungssystems und zur Erhöhung seiner Langstreckenfähigkeiten.

Der Präsident wies auch darauf hin, dass es spezifische Lösungen gibt, die den Schutz der ukrainischen Bürger verbessern können, und dass die Ukraine auf allen Ebenen daran arbeitet, diese umzusetzen.

„Ich danke Raytheon für seine Bereitschaft, die Ukraine weiterhin zu unterstützen“, sagte Selenskyj.

Was über Patriot bekannt ist

Patriot ist ein amerikanisches Luftabwehrsystem mit mittlerer und großer Reichweite, das von Raytheon entwickelt wurde.

Es ist darauf ausgelegt, Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen über große Entfernungen abzufangen und zu zerstören.

Das System verwendet moderne Radare und hochpräzise Raketen, die Ziele in einer Höhe von bis zu mehreren zehn Kilometern treffen können. Der Patriot gilt als eines der effektivsten Luftabwehrsysteme der Welt und wird von den USA und den NATO-Verbündeten aktiv genutzt.

